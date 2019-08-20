После того, как суд признал действительным долг Укртелекома перед Ощадбанком, Исполнительная служба арестовала почти 93% акций ЕСУ (владелец провайдера). Об этом на официальном сайте пишет пресс-служба банка.

Вероятно, арестованные акции будут проданы на публичных торгах, а вырученные средства пойдут на оплату долга. К слову, с учетом процентов размер суммы задолженности составляет порядка 1,8 миллиарда гривен.

Напомним, в 2015 году Укртелеком договорился с Ощадбанком о передаче во владение провайдера облигаций ООО «ЕСУ» — владельца контрольного пакета акций Укртелекома. В свою очередь провайдер обязан оплатить 1 млрд. грн. (плюс накопленный купонный доход по облигациям) до 15 марта 2017 года.

Однако, во избежание оплаты долга, Укртелеком в августе 2017 года обратился в Хозяйственный суд Киева с заявлением о расторжении договора.

А уже в июле текущего года Верховный Суд отменил решение Хозсуда и признал законным договор о покупке Укртелекомом облигаций Ощадбанка на сумму 1 миллиард гривен.

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