Генеральный директор 1+1 медиа Александр Ткаченко покинул должность в связи с избранием его народным депутатом Верховной Рады Украины. Об этом сообщает ресурс НАШ.

«Поскольку генеральный директор 1+1 медиа Александр Ткаченко избран народным депутатом ВРУ и не может совмещать эту деятельность с работой в исполнительном органе, 16-го августа Наблюдательным советом было рассмотрено его заявление и принято решение об увольнении с должности», — заявили в пресс-службе 1+1 медиа.

Также, в связи с избранием от партии «Слуга народа», Ткаченко заявил о передаче другого своего бизнеса в управление юридической компании, названия которой не уточнил.

Отмечается, что новым гендиректором ООО ТРК «Студия 1+1» с 19 августа назначен Вячеслав Миенко, который ранее занимал должность заместителя гендиректора по правовым вопросам.

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