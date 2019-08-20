Apple усиленно готовится к запуску собственного видеосервиса. В частности, стала известна сумма, которую руководство выделило на создание контента – порядка 6 миллиардов долларов, передают Ведомости.

Согласно данным, отдел разработки видеоконтента для Apple TV+ с 2017 года возглавляют Джейми Эрлихт и Зак ван Амбург из Sony Pictures Television. На первый год их бюджет составил 1 млрд. долл., однако со временем расширился и теперь в общей сложности составляет 6 млрд. долл.

Одним из самых затратных проектов стала программа с участием знаменитостей — Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стива Карелла. По предварительным данным, один эпизод такого шоу стоит дороже чем серия «Игры престолов» ($15 млн).

Напомним, в прошлом месяце руководство Apple TV+ заявило, что намеревается делать упор на качество контента, а не на его количество. Благодаря этому руководство компании надеется выиграть на контрасте с Netflix — своим главным конкурентом.

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