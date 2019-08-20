GoTV от Киевстар стал доступен на Smart TV. Приложение можно смотреть с помощью телевизоров Samsung и LG, передает HiTech.Expert.

Ранее Kyivstar GoTV поддерживался на смартфонах, планшетах и компьютерах. Теперь можно использовать до 5 активных устройств, включая телевизор.

«Уже и на Smart TV. Ищите приложение Kyivstar GoTV на большом экране Samsung и LG. Стоимость по условиям вашего тарифа. Приятного просмотра!» — оповестил оператор.

Отмечается, что Kyivstar GoTV предоставляет доступ к контенту совместно с видеосервисом MEGOGO. Абоненты оператора могут получить доступ к более чем 190 каналам, 10 тысячам фильмов и шоу в высоком качестве.

Напомним, в начале месяца НКРСИ предоставила отчет об использовании услуги переноса номера (MNP) украинскими абонентами за три месяца. Согласно последним данным, Киевстар стал оператором с самой высокой потерей абонентов: к другим операторам ушло более 6700 клиентов, а на их место пришли всего 5054 пользователя.

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