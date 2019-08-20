В The Walt Disney Company официально озвучили даты запуска и ценовую политику услуги Disney+ в Канаде, Нидерландах, Австралии и Новой Зеландии, а также сообщили о заключении международных соглашений с практически всеми ведущими платформами относительно дистрибуции приложения Disney+ на партнёрских мобильных и подключаемых телевизионных устройствах.

По словам представителей компании, Disney+ предложит зрителю «непревзойдённый контент от популярнейших развлекательных брендов, входящих в компанию: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars National Geographic и прочих. После запуска услуга будет доступна практически на всех мобильных и подключаемых устройствах благодаря международным соглашениям, заключённым с компаниями Apple, Google, Microsoft, Roku и Sony».

12 ноября станет началом глобального шествия Disney+, а на протяжении первых двух лет услуга будет выведена на большую часть крупнейших рынков мира. Уже 12 ноября Disney+ станет доступен не только в США, но и в Канаде и Нидерландах по цене 8.99 канадских долларов в месяц (89.99 канадских долларов в год) и 6.99 евро в месяц (69.99 евро в год) соответственно. Ещё через неделю, 19 ноября, доступ к Disney+ получат жители Австралии и Новой Зеландии, для которых подписка на услугу обойдётся в 8.99 австралийских долларов в месяц (89.99 австралийских долларов в год) и 9.99 новозеландских долларов в месяц (99.99 новозеландских долларов в год) соответственно.

Сразу же после запуска услуги пользователи смогут подписаться на Disney+ напрямую или же через покупку в приложении и начать смотреть контент, используя следующие платформы и устройства (в зависимости от страны):

Apple (iPhone, iPad, iPod Touch и Apple TV, и полная интеграция с приложением Apple TV; пользователи могут оформить подписку на услугу Disney+ через покупку в приложении);

Google (телефоны на базе Android, устройства Android TV, донглы Google Chromecast и устройство с встроенным Chromecast);

Microsoft (Xbox One);

Sony / Sony Interactive Entertainment (PlayStation4 и все телевизоры производства Sony на базе Android);

Roku (потоковые плееры Roku и модели Roku TV).

Как сообщалось в первой половине месяца, с 12 ноября американские пользователи получат то, что в компании Disney описывают как «новое, захватывающее и ценное предложение» – пакет-связку в составе предложений Disney+, ESPN+ и Hulu стоимостью в 12.99 доллара в месяц. Это означает, что они получат доступ к программам Disney+, а также живым трансляциям спортивных мероприятий, оригинальным сериалам спортивной тематики и документальным фильмам о спорте от ESPN+, плюс – оригинальному контенту и предложениям по запросу от Hulu.

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