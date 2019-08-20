Оператор AT&T представил собственный видеосервис. AT&T TV, официально запущенный 16 августа, уже к концу года может распространиться по всей территории США, предает Cord Cutters.

Согласно данным, на сегодняшний день сервис доступен на 10 локальных рынках США. К концу года планируется его расширение на всю страну.

Отмечается, что AT&T TV является отдельным самостоятельным сервисом, а не просто развитием ранее запущенного спутниковой платформой DirecTV (структура AT&T) DirecTV Now. Однако через приложение AT&T TV можно получить доступ к обоим видеосервисам.

«AT&T TV — совершенно новый потоковый сервис. AT&T TV будет предлагать как прямой эфир, так и контент по запросу. Согласно новому веб-сайту, в ближайшее время появится сервис потокового вещания для выбора городов», — пишет ресурс.

Напомним, в апреле компания Hulu выкупила за 1,43 миллиарда долларов долю оператора мобильной связи AT&T Inc в американской потоковой развлекательной платформе.

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