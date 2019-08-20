1+1 video запустила трансляцию спортивного канала о смешанных единоборствах

Видеоплатформа 1+1 video начнет трансляцию канала «Спорт», посвященного смешанным единоборствам. Первая онлайн-трансляция будет запущена уже 24 августа, сообщает пресс-служба 1+1 media.

Согласно данным, «Спорт» рассчитан на мужскую аудиторию, его контент представляет собой библиотеку боев MMA и прямые трансляции боев. 1+1 media запустили канал в качестве эксперимента, ориентируясь на запросы зрителей и рекламодателей.

«Трансляция спортивного вещателя — это эксперимент с нишевым контентом на нашей VOD-платформе. В дальнейшем возможно расширение тематик канала — показ футбола и других популярных видов спорта. Мы активно работаем с разными сегментами зрителей и всегда пребываем в поиске интересных продуктов и предложений для рекламодателей», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что канал «Спорт» доступен для просмотра как на сайте 1+1 video, так и в мобильном приложении без платной подписки.

Напомним, в июне 1+1 media объявила о запуске платной подписки на платформу 1+1 video. За 15 грн в три месяца зрители сервиса могут просматривать прямые эфиры шести телеканалов холдинга одновременно с пяти любых устройств.

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