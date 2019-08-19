Директор по маркетингу и стратегии онлайн-кинотеатра Megogo Иван Шестаков говорит о том, что грядущее кодирование спутникового телесигнала в Украине никак не повлияет на состояние видеосервисов и телеком-рынка в целом, передает Интерфакс-Украина.

«Кодирование никак не отразится на ОТТ-сервисах: мы никак не привязаны к кодированию. Уже отключали аналоговое телевидение, сейчас будут кодировать спутниковый сигнал, и это никак не отразится на телеком-рынке в принципе. Будет небольшое перетекание (абонентов – ИФ)», — отметил Шестаков.

Напротив, после кодирования спутника владельцы видеосервиса ожидают небольшого притока новых пользователей, не выходящего за рамки стандартных прогнозов.

Сам же Megogo выход на спутник пока не планирует. Иван Шестаков отмечает, что для видеосервиса переход может оказаться очень затратным и трудноокупаемым.

Напомним, что «Зеонбуд» планирует закодировать транспортный спутниковый сигнал уже этой осенью. Оператор заключил сделку с компанией IRDETO, которая возьмет на себя техническую часть кодирования.

Важно напомнить, что около трети украинских зрителей смотрят телевидение через спутниковую тарелку. Поэтому им уже сейчас рекомендуют приобрести тюнер-декодер спутникового сигнала, чтоб избежать ажиотажа, когда кодирование вступит в силу.

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