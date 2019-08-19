Французская компания nPerf определила, что Киевстар по-прежнему является лидером по скорости интернета среди всех украинских мобильных операторов. Оператор уже демонстрировал первенство в аналогичном исследовании Ookla, передает ITC.ua.

Согласно данным, в течение месяца nPerf провели порядка 23 тысячи тестов на скорость, приобщив абонентов всех сотовых операторов Украины. Исследования охватывали скорость соединения в сетях 2G, 3G и LTE.

В целом, операторы справились с тестами – у всех, кроме lifecell, процент успешности выполнения превышает 90%.

«Замеры проводились в трех режимах: обычный тест скорости (10162 измерений), просмотр web-страниц (3814) и стриминг (2961). Большая часть измерений ожидаемо пришлась на сеть «Киевстара» (54,9%). Доли Vodafone и Lifecell соответственно составили 28,3% и 16,8%», — пишет ресурс.

Как показали исследования, средняя скорость передачи данных в сети Киевстар достигла 22,76 Мбит/с на прием (download) и 13,12 Мбит/с на передачу (upload). В то время как у Vodafone эти показатели составили соответственно 15,09 Мбит/с и 7,64 Мбит/с, а у Lifecell — 14,94 Мбит/с и 6,36 Мбит/с.

Кроме того, по части устойчивости сети к нагрузкам Киевстар также занимает первое место среди операторов.

Напомним, в марте специалисты компании Ookla проанализировали более 4,5 миллиона тестов на скорость и установили, что показатель Speed Score загрузки и передачи данных в сети Киевстар составляет 16,32. Это наибольшая цифра среди всех мобильных операторов Украины.

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