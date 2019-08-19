Глава Государственного агентства по вопросам кино (Госкино) Филипп Ильенко покинул должность. Свой уход чиновник объяснил тем, что уже выполнил свою роль в возрождении украинского кино, передает РБК-Украина.

По словам самого Ильенко, за свою карьеру ему удалось наблюдать весь путь становления украинского кино: от «полного коллапса киноиндустрии в 2014 году до лучших показателей развития отрасли за весь период независимости сегодня». Таким образом, отметив высокий уровень развития отечественного кино на сегодня, чиновник принял решение добровольно отойти от дел.

«Я всегда относился к должности как к инструменту достижения своей цели, даже не цели, мечты: возрождения украинского кино. Но любой инструмент нужен только для определенной работы в определенный момент. Моя мечта осуществилась, и я считаю, что цель была достигнута. И моя миссия на посту главы Государственного агентства Украины по вопросам кино завершена», — рассказал Ильенко.

Однако полностью уходить из сферы пока еще действующий глава Госкино не станет. Вероятнее всего, его дальнейшая деятельность так же будет связано с украинским кино.

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