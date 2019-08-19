Санкт-Петербургский региональный центр РТРС на днях начал трансляцию станции Comedy Radio в аналоговом формате FM и цифровом DRM, передает Телеспутник.

Согласно данным, в экспериментальном запуске РТРС участвуют еще две радиостанции — Авторадио «Газпром-медиа» и «Европа Плюс» — запустившие цифровой сигнал ранее.

С помощью формата DRM радио может доносить до слушателя гораздо больше информации. К примеру, цифровая трансляция может передавать изображения, в частности – логотипы радиостанции.

Несмотря на это, представители информационных структур и владельцы радиостанций, грядущими перспективами недовольны. Они не видят ценных преимуществ DRM над FM, что смогли бы оправдать немалые расходы на запуск цифрового радиоформата в России. На сегодня FM остается лучшим стандартом радио и по охвату аудитории, и по финансовым показателям.

Напомним, два года назад в Индии стартовал второй этап запуска цифрового радиовещания в стандарте DRM.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.