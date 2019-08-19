Пока весь цивилизованный мир внедряет 5G и запускает в коммерческую эксплуатацию, интересные события происходят в России. При определении рабочего диапазона, в котором будут запускаться сети следующего поколения, государственно-военное лобби схлестнулось с мобильным сектором. Стороны обменялись ударами, и со счётом 2-1 окончательно победило государственно-военное лобби. Цивилизованный мир, операторы, вендоры будут развивать диапазон 3,4–3,8 ГГц. Россия, Китай и Япония – в 4,4-4,99 ГГц.

Жаркое лето

О неодобрении Совбезом идеи передачи этих частот операторам связи для развития сетей 5G стало известно 7 июня 2019 г.

25 июля 2019 г. госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) рассмотрела вопрос о выделении частот в диапазонах 4,8-4,99 ГГц и 25,5-29,5 ГГц на территориях восьми российских регионов, включая Москву и Санкт-Петербург для тестирования сетей пятого поколения.

12 августа Минкомсвязи России предложило рассматривать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для развития 5G в России. Это следовало из обновленного проекта концепции развития этой технологии, который был передан участникам профильной рабочей группы при АНО «Цифровая экономика».

14 августа ведомство внесло изменения в проект, предложив сделать приоритетным именно диапазон 3,4–3,8 ГГц.

15 августа Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.

Всем российским операторам связи было отказано в получении частот 3,4-3,8 ГГц, что зафиксировано в протоколе заседания № 19-51 ГКРЧ. Помимо этого, по итогам заседания ГКРЧ срок действия решения комиссии от 15 декабря 2009 г. № 09-05-08-1 в части полосы радиочастот 3800-4200 МГц был продлен до 01 декабря 2024 г. Согласно этому решению, запрещается использование указанных частот вне закрытых помещений, на борту воздушных судов во время набора заданной высоты и снижения на посадку, а также на грузовых терминалах в аэропортах.

Причина отказа

В России частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц используются военными и в аэрокосмической сфере. Ключевые потребители – «Роскосмос» и Минобороны. Авторы письма Совета безопасности утверждают, что не существует возможности использования этого диапазона и для нужд военных, и для развития потребительских сетей пятого поколения.

Все российские спутники серий «Ямал» и «Экспресс» – используют гражданский диапазон Си и работают в диапазоне частот 3.5 — 4.2 ГГц. Конверсия частот в диапазоне Си и передача их под нужды мобильных операторов ставят в неудобную позицию российский спутниковый флот, дистрибуцию телеконтента и распространение пропаганды! А промывка мозгов гражданам и распределительная сеть РТРС куда ближе и понятней, чем связь пятого поколения без импортозамещения.

Частотные диапазоны спутников «Экспресс АМ-7», «Экспресс АМ-6», «Ямал 401»

Что касается заявления о частотах для военных, как заявил создатель Telegram-канала «За Телеком» Михаил Климарев, по рекомендациям Международного союза электросвязи (International Telecommunication Union, ITU), в части спектра 3,4-3,8 ГГц нет полос военного назначения. Климарев добавил, что тоже не обнаружил в нем частот военного назначения, «только так называемый диапазон 9cm band, который используется для астрономических измерений и любительской радиосвязи».

Распределение частот от FCC в США

Используемые по рекомендации IARU (международный радиолюбительский союз) частотные полосы.

Протекционизм

Частоты 4,4-4,99 ГГц мало интересуют операторов связи в других государствах. За рубежом планируют использовать только несколько азиатских стран, включая Японию и Китай. Для России это означает, что развитие сотовых сетей 5G на территории страны может сильно замедлиться. В первую очередь, это будет связано с дефицитом телекоммуникационного оборудования, поддерживающего непопулярные в большинстве стран мира частоты и потому производимого в меньших масштабах. Существует еще как минимум один сдерживающий фактор развития сетей 5G на частотах 4,4–4,99 ГГц: в других странах этот диапазон применяется в бортовом авиационном электрооборудовании.

Можно предположить, что Россия просто закрыла собственный рынок для западных вендоров. И оборудование для 5G, которое будет использоваться в РФ, по старой доброй традиции должно выпускаться на заводе «РосНано» совместным предприятием, где 50% должно принадлежать «государству», а вторая половина китайской компании. Тем более, что суммарно капитальные и операционные затраты на запуск 5G для всей отрасли, по подсчетам НИИР, могут составить при самостоятельном строительстве сетей 449,6 млрд. руб., при совместном строительстве сетей –315 млрд. руб., при работе единого инфраструктурного оператора – 164,4 млрд. руб. Все довольны, включая «Воентелеком».

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