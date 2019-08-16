Вчера, 15 августа, видеосервис MEGOGO презентовал старт нового спортивного сезона на платформе. Директор по стратегии и маркетингу MEGOGO Иван Шестаков и топ-комментатор MEGOGO Вадим Скичко рассказали о запуске направлениях, его приемуществах, различия спортивной индустрии в Украине и мире, представили аналитику сравнений и многое другое, что формирует предпочтения современного зрителя.

Так, согласно исследованиям, представленным на презентации, из года в год способы спортивного потребления будут меняться. Все чаще просмотр спортивных событий переходит на другие устройства, меняются каналы потребления и типы контента. Чтобы следовать трендам, MEGOGO совершенствует и развивает новые направления.

Раздел «Спорт» видеосервиса MEGOGO собрал в удобном формате популярные спортивные события, которые доступны, как на канале MEGOGO Футбол, так и на других 15-ти, присутствующих на платформе: Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, Viasat Sport, Sport 1, Sport 2, FightBox HD, долгожданный украинцами Setanta Sports и другие. Пользователи сервиса смогут посмотреть трансляции популярных футбольных матчей и других командных видов спорта, единоборств, тенниса, автоспорта, киберспорта и не только. Достаточно перейти в раздел «Спорт».

Канал MEGOGO Футбол, который является одной из ключевых частей спортивного направления, предлагает зрителям прямые трансляции, повторы лучших матчей, новости футбола и другой футбольно-развлекательный контент. Именно на MEGOGO Футбол можно посмотреть трансляции онлайн матчей испанской La Liga, французской Ligue 1 и немецкой Bundesliga.

Как и ранее, основным преимуществом для пользователей MEGOGO и, в частности, направления «Спорт» есть функция catch up, благодаря которой зритель сможет посмотреть любой контент в комфортное для него время и на удобном устройстве. Среди плюсов платформы – функция просмотра самых интересных спортивных моментов и hd-качество изображения.

«С каждым днем мы стараемся сделать просмотр контента как можно удобнее. Развитие спортивного направления позволит нашим пользователям иметь под рукой еще больше интересного и актуального продукта. Теперь можно не тратить время на поиски того или иного спортивного события, они уже доступны к просмотру на платформе», – рассказывает Иван Шестаков, директор по стратегии и маркетингу MEGOGO.

«Направление «Спорт» действительно собрало все максимально полезные функции и возможности. Например, управление предпочтениями – пользователь самостоятельно может выбирать матчи, которые ему нравится, с 29 игр в течение уикенда. Пул комментаторов – постоянно меняется, расширяется и дополняется. Архив матчей – возможность просмотра события прошлого сезона. То есть каждый просмотр футбола или любого другого вида спорта становится иным и более удобным», – говорит Вадим Скичко, топ-комментатор MEGOGO.

Самые актуальные спортивные события доступны зрителям подписок «ТВ и Кино: Оптимальная» и «ТВ и Кино: Максимальная» (97 и 197 грн/месяц соответственно). Пользователи MEGOGO на всех устройствах могут бесплатно просматривать самые интересные моменты спортивных матчей. Более подробная информация по ссылке.

Напомним, MEGOGO – это крупнейший в Восточной Европе и СНГ видеосервис для просмотра онлайн ТВ и кино. Ежемесячная аудитория сервиса составляет 50 млн. уникальных пользователей. Каталог ресурса – более 77 000 единиц видео, из которых более 5000 единиц художественных фильмов и сериалов, более 1500 мультфильмов, около 45 000 телевизионных шоу, концертов и музыкального видео, а также более 20 000 новостных программ. Сервис предоставляет возможность просматривать контент на любых устройствах – телевизорах Smart TV, компьютерах, планшетных ПК, смартфонах и т.д. Мобильные приложения MEGOGO для iOS и Android сделают просмотр еще более удобным.

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