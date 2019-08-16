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Мяч Ла Лиги
Фото: Ла Лига

Испанская La Liga и бельгийская Pro League объединились в борьбе с нелегальным просмотром футбольных телетрансляций.

Обе компании готовы инвестировать в технические решения и человеческие ресурсыДиректор департамента аудиовизуальных решений Ла Лиги Мелькиор Солер говорит: «Сотрудничество с бельгийской Лигой приносит свои плодыЕсть результатБорьба с пиратством является приоритетной задачей для La Liga и Pro League».

Для обнаруженияанализа и удаления нелегального аудиовизуального контентапоказывающего первый дивизион Бельгиииспользуется антипиратский инструментарий La Liga Tools.

За прошлый сезон:

  • Были удалены 23652 единиц видеоконтента и более 100 профилей из социальных сетей (YouTubeFacebookPeriscopeSporttube и т.д.).
  • 703 приложения с объемом загрузок более 10 млнбыли удалены из Google Play и iTunes Store.
  • Компаниирекламирующие нелегальные сайтыбыли предупреждены и впоследствии удалили рекламу.
  • Более 6000 ссылок на сайты с потоковым видео были удалены из индексации поисковой системой Google.
  • Удалено из поисковой выдачи более 5700 ссылок на онлайнтрансляции.

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