Испанская La Liga и бельгийская Pro League объединились в борьбе с нелегальным просмотром футбольных телетрансляций.

Обе компании готовы инвестировать в технические решения и человеческие ресурсы. Директор департамента аудиовизуальных решений Ла Лиги Мелькиор Солер говорит: «Сотрудничество с бельгийской Лигой приносит свои плоды. Есть результат. Борьба с пиратством является приоритетной задачей для La Liga и Pro League».

Для обнаружения, анализа и удаления нелегального аудиовизуального контента, показывающего первый дивизион Бельгии, используется антипиратский инструментарий La Liga Tools.

За прошлый сезон:

Были удалены 23652 единиц видеоконтента и более 100 профилей из социальных сетей ( YouTube , Facebook , Periscope , Sporttube и т . д .).

( , , , . .). 703 приложения с объемом загрузок более 10 млн . были удалены из Google Play и iTunes Store .

. . Компании , рекламирующие нелегальные сайты , были предупреждены и впоследствии удалили рекламу .

, , . Более 6000 ссылок на сайты с потоковым видео были удалены из индексации поисковой системой Google .

. Удалено из поисковой выдачи более 5700 ссылок на онлайн — трансляции .

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