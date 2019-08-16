Испанская La Liga и бельгийская Pro League объединились в борьбе с нелегальным просмотром футбольных телетрансляций.
Обе компании готовы инвестировать в технические решения и человеческие ресурсы. Директор департамента аудиовизуальных решений Ла Лиги Мелькиор Солер говорит: «Сотрудничество с бельгийской Лигой приносит свои плоды. Есть результат. Борьба с пиратством является приоритетной задачей для La Liga и Pro League».
Для обнаружения, анализа и удаления нелегального аудиовизуального контента, показывающего первый дивизион Бельгии, используется антипиратский инструментарий La Liga Tools.
За прошлый сезон:
- Были удалены 23652 единиц видеоконтента и более 100 профилей из социальных сетей (YouTube, Facebook, Periscope, Sporttube и т.д.).
- 703 приложения с объемом загрузок более 10 млн. были удалены из Google Play и iTunes Store.
- Компании, рекламирующие нелегальные сайты, были предупреждены и впоследствии удалили рекламу.
- Более 6000 ссылок на сайты с потоковым видео были удалены из индексации поисковой системой Google.
- Удалено из поисковой выдачи более 5700 ссылок на онлайн—трансляции.
Понравилось нас читать?