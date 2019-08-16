В Украине запустят спутниковый телеканал об отечественной моде. Fashion TV Ukraine уже получил лицензию и ждет запуска в сентябре, пишет Детектор Медиа.

Сообщается, что украинская версия международного канала Fashion TV была пролицензирован Национальным советам по вопросам телевидения и радиовещания еще 11 июля. Его владельцем является директор группы «Наше медиа» Андрей Верхоляк.

По данным владельца, Fashion TV Ukraine представит собой телеглянец о стиле, эстетике, искусстве, светской жизни и всем, что имеет оношение к моде. Однако данный телеканал будет сосредоточен исключительно на украинском контенте, освещая события из мира местной фешн-индустрии.

Отмечается, что вещать канал начнет в сентябре со спутника Amos. Fashion TV Ukraine выйдет в формате 4K, рекламы в эфире не будет.

Напомним, в апреле появилась информация о том, что интернет-издание «Апостроф» планирует запустить новый спутниковый телеканал на базе уже имеющегося ютуб-канала. Вещатель должен получить название «Апостроф TV».

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