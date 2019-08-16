Huawei приступила к разработкам сетевых решений для технологии 6G. Для этого китайская компания начала сотрудничество с 13 передовыми исследовательскими институтами, передает РБК-Украина.

Сообщается, что коммерческого запуска сетей шестого поколения не стоит ожидать раньше 2030 года. Это связано с тем, что операторы и производители оборудования пока не готовы освоить сети с пропускной способностью до 1 Тбит/с.

Напомним, в июне стало известно, что к работам над 6G приступила корейская компания Samsung. Исследованиями займется подразделение Advanced Communications Research Center, являющееся частью Samsung Research.

А в начале года другая южнокорейская компания — LG — заявила о сотрудничестве с Институтом передовых технологий (KAIST) в области изучения 6G. Для исследований будет создана лаборатория, которая разместится в городе Тэджон (Южная Корея).

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