Компания OpenVault выяснила, как отказ от услуг платного ТВ влияет на потребление пользователями интрнет-трафика. Результаты показали, что после отказа от телевидения, абоненты начинают использовать на 70% больше трафика, передает Телеспутник.

«Среднее потребление трафика в домохозяйствах, которые пользуются только ШПД, во II квартале 2019 года составило 390,42 Гб. А среднее потребление трафика абонентом, у которых также подключена услуга платного ТВ, за этот период равнялось 210,89 Гб. Разница в объеме трафика между двумя типами абонентов составляет 85%», — пишет ресурс.

Кроме того, данные свидетельствуют и об увеличении использования интернет-трафика по всей Европе в целом. Во втором квартале 2019 оно выросло на 28% по сравнению с аналогичным периодом года прошлого. В США этот рост составил 25%.

Напомним, в конце предыдущего года Cisco предсказывала взрывной рост интернет-трафика в мире. По прогнозам компании, в ближайшие пять лет через IP будет передано больше данных, чем за всю прежнюю историю интернета.

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