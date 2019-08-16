Light Field Labs может снова вернуть в моду 3D-телевизоры. Компания работает над стереоэкраном, который позволит улавливать трехмерное изображение без очков, пишет Хайтек+.

Согласно данным, Light Field Labs создала прототип экрана размером 10×15 см, который проецирует 3D-голограммы в воздух. В связи с этим, зрители будущих 3D-телевизоров смогут улавливать трехмерное изображение под любым углом, даже не используя стереоочки.

Несмотря на то, что инвестиции в размере $28 миллионов от Robert Bosch Venture Capital и Taiwania Capital значительно поспособствовали ускорению развития проекта, ожидать выхода продукции стоит не раньше 2020 года.

Дело в том, что компании для запуска своей разработки необходим соответствующий контент, поддерживающий трехмерный формат. Можно, конечно, использовать уже существующие стереофильмы, но полноценного голографического опыта необходим новый материал.

Напомним, в начале года японская компания NTT DOCOMO заявила о создании первой в мире системы виртуальной реальности (VR) с поддержкой 8K 3D для передачи живого потокового видео с частотой 60 кадров в секунду через мобильную сеть 5G.

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