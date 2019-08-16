17 телерадиоорганизаций и провайдеров могут предстать пред судом в связи с иском Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Компании могут быть привлечены к ответственности из-за невыполнения требований регулятора, передает НВ.

Сообщается, что Нацсовет планирует подать в суд на нарушителей с намерением лишить их лицензий. Дело в том, что компании не предоставили регулятору в срок необходимые отчеты о структуре собственности за предыдущий год деятельности.

Таким образом понести отвественность могут: Гороховская районная редакция проводного вещания, ТКС «Полесье», «Запорожские цифровые коммуникации», «Фастов медиа», «Одесские цифровые коммуникации», «Медианет-инвест», «Восток карго транс», АППИА, «Диджиталфлай Юкрейн», «Новая сеть», «ТВ Всесвіт», ТРК «Соціальна країна», «Телесистемы Украины», «Тиса», «Розумні покупки», ТРК «ОЭ», «КС Плюс».

В Нацсовете отметили, что подобное нарушение за вышеупомянутыми компаниями замечено не впервые — до этого дело ограничивалось штрафами.

Напомним, в начале года один из заявленных в списке провайдеров — «Телесистемы Украины» — уже был под угрозой лишения лицензии. Тогда недовольство Нацсовета было вызвано отказом провайдера от прохождения проверки.

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