Наконец – официально: медиа-гиганты CBS и Viacom заключили окончательное соглашение о создании глобальной медиа-компании, которая будет предоставлять доступ к премиальному контенту через различные платформы. По словам представителей обеих сторон, новая компания станет одним из важнейших производителей и поставщиков контента в мире.

После полного слияния двух компаний – участников сделки – будет образована единая компания, носящая название ViacomCBS, с доходом в размере более 28 миллиардов долларов и обладающая активами, возможностями и масштабом, достаточными для того, чтобы сделать её одним из наиболее важных производителей и поставщиков контента в мире, занимающим ведущие позиции на рынках США, Европы, Латинской Америки и Азии.

Компания ViacomCBS будет владеть и управлять многими известными брендами, среди которых, в частности, CBS, Showtime, Nickelodeon, MTV, BET, Comedy Central и Paramount Network, а также – что немаловажно для современного этапа развития индустрии видео и ТВ – будет обладать огромным портфелем пользовательских платформ, среди которых представлены как платформы с доступом по подписке, так и платформы, финансируемые за счёт рекламы.

В компании отметили, что после слияния, она получит немалые конкурентные преимущества на быстро меняющемся медиа-ландшафте, став одним из важнейших поставщиков контента в мире – как для собственных платформ, так и для сторонних ресурсов. Также в компании добавили, что в будущем планируют придерживаться стратегии роста, состоящей из трёх компонентов, а именно – развития прямой работы с клиентами, расширения возможностей распространения рекламы, формирование производственной базы для создания и последующей продажи премиум-контента для сторонних платформ по всему миру.

Слиянию компаний предшествовало несколько месяцев дискуссий касательно их будущего, в частности – вокруг вопросов, связанных с будущим руководством объединённой компании, а также несколько месяцев споров относительно контроля над CBS. Управляющий акционер компании, Шари Редстоун, дочь ушедшего на пенсию бывшего владельца Viacom Самнера Редстоуна, хотела, чтобы CBS и сестринская медиакомпания Viacom объединились, при этом в совете директоров CBS были не очень довольны такими перспективами.

В конечном итоге было принято решение о том, что президент и главный исполнительный директор Viacom Боб Бэкиш сохранит свои посты и в объединенной компании, в то время как Джо Янниелло, президент и исполняющий обязанности главного исполнительного директора CBS, станет председателем и главным исполнительным директором CBS, а также будет контролировать все активы, работающие под брендом CBS.

Комментируя слияние компаний, Бэкиш отметил, что результатом слияния активов и возможностей CBS и Viacom станет появление одной из немногих компаний, обладающих подобной шириной и глубиной контента, а также способностью оказывать влияние на будущее отрасли.

«Наша уникальная способность производить высококачественный и популярный контент для широкой аудитории во всем мире – для наших собственных платформ и для наших партнёров по всему миру – позволит нам максимизировать наш бизнес на сегодняшний день, а также чётко закрепить свои позиции на многие годы вперёд, – сказал он. – Заглядывая в будущее, я не могу скрыть своё воодушевление теми возможностями, которые открываются перед нашей объединённой компанией и всеми её акционерами».

В свою очередь, Янниелло добавил: «Это слияние открывает перед обеими компаниями широкий набор интересных возможностей. CBS получает огромный импульс для развития – в плане творчества и управления. А портфель проектов Viacom поможет ускорить этот прогресс».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.