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RTÜK
Фото: Milli Gazete

Турция собирается принять новые законы, которые могут усилить регулирование работы OTT-платформ.

Турецкие Верховный совет по вопросам радио и телевидения (RTÜK) и Управление информации и технологий связи (BTK) планируют принять новые законы, которые обяжут всех вещателей и провайдеров онлайн-контента получать лицензию RTÜK. Об этом пишет издание DTVE.

Полностью правила ещё не выписаны, однако уже известно, что OTT-провайдеры будут обязаны удалять оскорбительный и нарушающий законы контент в течение 30 дней после получения уведомлений. В случае если они это не сделают, им будет грозить приостановка действия лицензии на три месяца, после чего лицензия может быть отозвана.

Данный закон уже стал мишенью для критики – многие утверждают, что он является своего рода цензурой.

В заявлении регулятора говорится: «Цель принятия данного закона состоит в том, чтобы определиться с методами и принципами регулирования вопросов, связанных с представлением и предоставлением услуг радио, телевидения и доступа к контенту по запросу, выдачей лицензий на вещание провайдерам медиа-услуг, наблюдением регуляторных органов за действиями администраторов платформ и спорными трансляциями».

Представитель пресс-службы компании Netflix в Турции заявил о том, что компания планирует продолжить свою работу в этой стране, и поэтому внимательно следит за развитием событий.

Юрист и правозащитник Керем Альтипармак в своём Твиттере назвал данный законопроект «Самым большим шагом в истории цензуры в Турции».

«Этот закон коснётся всех тех, кто выпускает новости или программы, дающие альтернативный взгляд на происходящие события, – заявил он. – Под пристальным вниманием окажутся все те, кто осмелится выступать против правительства».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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