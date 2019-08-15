Турция собирается принять новые законы, которые могут усилить регулирование работы OTT-платформ.

Турецкие Верховный совет по вопросам радио и телевидения (RTÜK) и Управление информации и технологий связи (BTK) планируют принять новые законы, которые обяжут всех вещателей и провайдеров онлайн-контента получать лицензию RTÜK. Об этом пишет издание DTVE.

Полностью правила ещё не выписаны, однако уже известно, что OTT-провайдеры будут обязаны удалять оскорбительный и нарушающий законы контент в течение 30 дней после получения уведомлений. В случае если они это не сделают, им будет грозить приостановка действия лицензии на три месяца, после чего лицензия может быть отозвана.

Данный закон уже стал мишенью для критики – многие утверждают, что он является своего рода цензурой.

В заявлении регулятора говорится: «Цель принятия данного закона состоит в том, чтобы определиться с методами и принципами регулирования вопросов, связанных с представлением и предоставлением услуг радио, телевидения и доступа к контенту по запросу, выдачей лицензий на вещание провайдерам медиа-услуг, наблюдением регуляторных органов за действиями администраторов платформ и спорными трансляциями».

Представитель пресс-службы компании Netflix в Турции заявил о том, что компания планирует продолжить свою работу в этой стране, и поэтому внимательно следит за развитием событий.

Юрист и правозащитник Керем Альтипармак в своём Твиттере назвал данный законопроект «Самым большим шагом в истории цензуры в Турции».

«Этот закон коснётся всех тех, кто выпускает новости или программы, дающие альтернативный взгляд на происходящие события, – заявил он. – Под пристальным вниманием окажутся все те, кто осмелится выступать против правительства».

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