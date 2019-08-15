Vodafone Retail обнародовал данные касательно состояния рынка смартфонов в Украине. В преимущественном большинстве украинские покупатели при выборе устройства обращают внимание на бренд, разрешение экрана, поддержку двух сим-карт и 4G, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, за второй квартал текущего года наибольшим спросом пользовались азиатские бренды смартфонов — их доля выросла до 85,2%. При этом абоненты остаются верны выбранной фирме, меняя устаревшее устройство на новую модель того же производителя. Так, например, постоянством отличаются поклонники Samsung в Закарпатской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Херсонской областях, а жители Донецкой и Хмельницкой областей неизменно выбирают Xiaomi.

«Самыми лояльными остаются пользователи смартфонов Apple – 71,39% пользователей этого бренда меняют свои старые телефоны на новые iPhone, Xiaomi (54,06%) и Samsung (50,16%). И только владельцы Nokia в качестве нового телефона чаще всего меняют бренд на Xiaomi (30,15%), Samsung (22,09%) или Huawei (11,85%)», — говорится в пресс-релизе.

В связи со стремительным расширением покрытия 4G в стране, украинцы все больше внимания уделяют наличию поддержки LTE в смартфоне. Во 2 квартале 2019 года доля 4G смартфонов в сети Vodafone достигла 43%.

Кроме того, немаловажным показателем для потребителей является наличие большого экрана устройства — за отчетный период 57% всех новых покупок пришлось на смартфоны с диагональю экрана 6+. Также сохранилась тенденция к приобретению смартфонов с двумя сим-картами — 99,6%.

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