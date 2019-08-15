Новый спортивный телеканал Setanta Sports, начавший вещание в Украине в начале текущего месяца, стал доступен абонентам DTH-платформы Xtra TV. Об этом говорится на официальном сайте оператора спутникового телевидения.

В сообщении отмечается, что до конца августа Setanta Sports присутствует во всех пакетных предложениях телепрограмм. Телеканал поднят на спутник Eutelsat 9B (9°гр.в.д.), и доступен по следующим параметрам: 12149 МГц, V, 27500, 5/6, DVB-S2.

Однако начиная с сентября, канал смогут смотреть только подписчики пакетов «Xtra Комфорт» и «Xtra Максимум». Вместе с этим также будет создан новый пакет «Супер Спорт» (149 грн/мес), который будет включать 5 телеканалов: Футбол 1 и Футбол 2 в SD и HD качестве, а также Setanta Sports.

Напомним, 1 августа Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины включил Setanta Sports в перечень адаптированных телеканалов.

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