Президент России Владимир путин отказал операторам в выдаче частотного ресурса, необходимого для запуска в стране сети 5G. Речь идет о частотах в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, сообщают Ведомости.

Согласно данным, Путин подписал резолюцию Совбеза, в которой стояло требование отказать операторам связи в предоставлении частот 3,4–3,8 ГГц.

Таким образом ресурс останется во владении своих ключевых пользователей — «Роскосмоса» и Министерства обороны.

Напомним, Минобороны выступило против выдачи 5G-частот операторам еще в конце марта текущего года. Ведомство призвало телеком-специалистов не торопиться с использованием ресурса.

Чуть позже Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило конверсию частот в диапазоне 3,4-3,8 МГц для дальнейшего запуска сети пятого поколения. Однако на такой шаг тоже нельзя пойти без согласия силовых ведомств.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.