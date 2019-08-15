Роскосмос создаст высокоскоростную линию лазерной связи Земли с Международной космической станцией. Эксперимент планируют провести уже в 2021 году, передает РИА Новости.

«В новом эксперименте планируется достичь скорости передачи данных порядка 10 Гбит в секунду, то есть передавать за это время 1,25 Гигабайта информации. Помимо связи с Землей, на втором этапе планируется установление лазерного канала связи между МКС и космическим аппаратом на скорости 1,2 Гбит в секунду», — пишет ресурс.

Подобная лазерная линия уже использовалась специалистами в 2011-2013 годах. За 100 с лишним сеансов связи было достигнуто скорости более 600 Мбит в секунду, позволявшей передавать 75 мегабайт информации в секунду.

Отмечается, что разработки в сфере лазерных линий связи на сегодня ведут все передовые страны мира, включая Китай, японию, США. Германию и Францию.

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