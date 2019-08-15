ПОДЕЛИТЬСЯ
Пиратство

В рамках новой кампании, направленной на борьбу с пиратством, итальянская футбольная Лига серии А опубликовала информацию, иллюстрирующую степень распространения пиратства в Италии. Об этом пишет издание Broadband TV News.

По примерным подсчётам экспертов в 2018 году в Италии было осуществлено 578 актов пиратства, что принесло экономике страны ущерб на сумму в примерно 455 миллионов евро.

Генеральный директор Pointer Brand Protection Роберт Столк комментирует: «Наш опыт работы с клиентами, представляющими спортивный сектор, указывает на то, что распространение контрафактной продукции, пиратство и прочие действия, нарушающие права интеллектуальной собственности лиг, клубов и брендов, всё более и более серьёзно воспринимаются как самими пострадавшими сторонами, таки органами власти. Борьба с распространением контрафактной продукции в Интернете имеет существенную важность не только для защиты интересов бизнеса, но и для защиты благосостояния потребителей. Деятельность пиратов является частью экономики чёрного рынка, которая питает организованную преступность и подрывает благосостояние организаций, которым фанаты желали бы оказать поддержку. Представленная новая информация является своевременным напоминанием о возросшей серьёзности проблемы, а также о том, что брендам необходимо принимать меры, если они хотят воздействовать на эти процессы».

Используя материалы данного исследования, агентство Pointer Brand Protection, работающее в сфере борьбы с распространением контрафактной продукции, создало инфографику, отображающую основные выводы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияТурция планирует ввести новые правила, регулирующие работу OTT-сервисов
Следующая публикацияПутин отказался выделить 5G-частоты операторам
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА