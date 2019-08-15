В рамках новой кампании, направленной на борьбу с пиратством, итальянская футбольная Лига серии А опубликовала информацию, иллюстрирующую степень распространения пиратства в Италии. Об этом пишет издание Broadband TV News.

По примерным подсчётам экспертов в 2018 году в Италии было осуществлено 578 актов пиратства, что принесло экономике страны ущерб на сумму в примерно 455 миллионов евро.

Генеральный директор Pointer Brand Protection Роберт Столк комментирует: «Наш опыт работы с клиентами, представляющими спортивный сектор, указывает на то, что распространение контрафактной продукции, пиратство и прочие действия, нарушающие права интеллектуальной собственности лиг, клубов и брендов, всё более и более серьёзно воспринимаются как самими пострадавшими сторонами, таки органами власти. Борьба с распространением контрафактной продукции в Интернете имеет существенную важность не только для защиты интересов бизнеса, но и для защиты благосостояния потребителей. Деятельность пиратов является частью экономики чёрного рынка, которая питает организованную преступность и подрывает благосостояние организаций, которым фанаты желали бы оказать поддержку. Представленная новая информация является своевременным напоминанием о возросшей серьёзности проблемы, а также о том, что брендам необходимо принимать меры, если они хотят воздействовать на эти процессы».

Используя материалы данного исследования, агентство Pointer Brand Protection, работающее в сфере борьбы с распространением контрафактной продукции, создало инфографику, отображающую основные выводы.

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