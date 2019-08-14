SmartTV оказались очень уязвимыми к взломам. Через дыры в безопасности злоумышленники могут получать персональные данные пользователей, передает Ferra.ru.

Согласно данным, современные умные телевизоры имеют слабую защиту, в связи с чем хакеры могут очень просто взломать систему. Посредством отправки фишинговых сообщений, установки «клавиатурных шпионов» и запуска ПО для шифрования злоумышленники могут легко получить доступ к данным пользователей.

Сегодня взломщики имеют возможность подменить вещание еще проще — с помощью дрона. Это продемонстрировал независимый исследователь безопасности Педро Кабрера на хакерской конференции Defcon.

”Отсутствие безопасности означает, что мы можем транслировать через собственное оборудование все, что захотим, и любой умный телевизор примет это. Передаваемые нами данные не были полностью аутентифицированы. Так что наш способ позволяет успешно атаковать телевизоры обычных пользователей”, — рассказал Кабрера.

Напомним, в прошлом месяце сообщалось, что в связи с активным развитием интернета вещей, в мире растет количество вирусных атак на умные гаджеты, технику и электронику. За прошедший год было зафиксировано в четыре раза больше случаев захвата вредоносным ПО

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