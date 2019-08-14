Компания China Mobile заключила соглашение о сотрудничестве с поставщиком телекоммуникационного оборудования ZTE, в рамках которого в Китае проводят первую 5G-трансляцию спортивного мероприятия в прямом эфире.

Отделение телекоммуникационной компании в провинции Шаньси использовало разработанное компанией ZTE решение 5G Live TV для организации трансляции Вторых Молодёжных игр Китая из Таюаня в провинции Шаньси.

Для организации трансляции использовалось решение под названием Цифровая интеллектуальная внутренняя система 5G QCell от компании ZTE, позволяющее охватить несколько площадок, включая главный стадион. В передаваемом транспортном потоке присутствовала картинка с многоугловой съёмкой, гибким масштабированием и свободной точкой обзора.

В решении также использовались такие технологии как MEC и кодирование с низкой задержкой для снижения времени задержки при сквозных живых трансляциях до менее чем одной секунды при трансляции через IPTV.

Подписчики услуги IPTV, предоставляемой отделением компании China Mobile в провинции Шаньси, также имели возможность доступа к прямой трансляции игр в стандарте UHD с несколькими углами обзора в режиме реального времени на IPTV платформе. Зрителям предоставлялась возможность наблюдать за ходом соревнований в высоком разрешении с четырёх различных углов, благодаря чему каждый подписчик мог выбрать наиболее интересный для него ракурс.

Вещание было организовано в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве ZTE с Спортивным бюро провинции Шаньси, радиотелевизионной станцией Шаньси и местным отделением China Mobile, о котором было объявлено в мае

Сообщение о тестовых трансляциях появилось на фоне роста количества экспериментальных 5G трансляций в разных уголках мира. В одном только Китае о планах провести тестовую 5G трансляцию в Пекине заявили две государственные организации – Академия вещательных наук (ABS) и China Broadcasting Network Co. Ltd. (CBN).

Обе группы, находящиеся под контролем Китайской национальной администрации радио и телевидения (NRTA) запустят три станции, работающие на одной высокой частоте с использованием передатчиков, предоставленных компанией Rohde & Schwarz.

Три станции – Башня CCTV, Центр Цзин Гуан и Площадь Минь-Рень – расположены друг от друга на расстоянии в примерно 10 километров и будут использоваться для проведения нескольких тестов, среди которых – распространение напряжённости поля, покрытие сети, мобильность приёма и возможности работы приложений.

В июне 2019 года компания CBN получила коммерческую лицензию на использование полосы 50 МГц в диапазоне 4.9 ГГц, при этом в качестве следующего шага агентством NRTA было названо испытание с использованием стандарта FeMBMS (дальнейшее развитие широковещательной многоадресной передачи мультимедиа).

В ходе испытаний будет учтён опыт, полученный компанией Rohde & Schwarz при работе над проектом 5G Today, который осуществляется в Баварии с декабря 2018 года.

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