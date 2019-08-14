ПОДЕЛИТЬСЯ
5G

Компания China Mobile заключила соглашение о сотрудничестве с поставщиком телекоммуникационного оборудования ZTE, в рамках которого в Китае проводят первую 5G-трансляцию спортивного мероприятия в прямом эфире.

Отделение телекоммуникационной компании в провинции Шаньси использовало разработанное компанией ZTE решение 5G Live TV для организации трансляции Вторых Молодёжных игр Китая из Таюаня в провинции Шаньси.

Для организации трансляции использовалось решение под названием Цифровая интеллектуальная внутренняя система 5G QCell от компании ZTE, позволяющее охватить несколько площадок, включая главный стадион. В передаваемом транспортном потоке присутствовала картинка с многоугловой съёмкой, гибким масштабированием и свободной точкой обзора.

В решении также использовались такие технологии как MEC и кодирование с низкой задержкой для снижения времени задержки при сквозных живых трансляциях до менее чем одной секунды при трансляции через IPTV.

Подписчики услуги IPTV, предоставляемой отделением компании China Mobile в провинции Шаньси, также имели возможность доступа к прямой трансляции игр в стандарте UHD с несколькими углами обзора в режиме реального времени на IPTV платформе. Зрителям предоставлялась возможность наблюдать за ходом соревнований в высоком разрешении с четырёх различных углов, благодаря чему каждый подписчик мог выбрать наиболее интересный для него ракурс.

Вещание было организовано в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве ZTE с Спортивным бюро провинции Шаньси, радиотелевизионной станцией Шаньси и местным отделением China Mobile, о котором было объявлено в мае

Сообщение о тестовых трансляциях появилось на фоне роста количества экспериментальных 5G трансляций в разных уголках мира. В одном только Китае о планах провести тестовую 5G трансляцию в Пекине заявили две государственные организации – Академия вещательных наук (ABS) и China Broadcasting Network Co. Ltd. (CBN).

Обе группы, находящиеся под контролем Китайской национальной администрации радио и телевидения (NRTA) запустят три станции, работающие на одной высокой частоте с использованием передатчиков, предоставленных компанией Rohde & Schwarz.

Три станции – Башня CCTV, Центр Цзин Гуан и Площадь Минь-Рень – расположены друг от друга на расстоянии в примерно 10 километров и будут использоваться для проведения нескольких тестов, среди которых – распространение напряжённости поля, покрытие сети, мобильность приёма и возможности работы приложений.

В июне 2019 года компания CBN получила коммерческую лицензию на использование полосы 50 МГц в диапазоне 4.9 ГГц, при этом в качестве следующего шага агентством NRTA было названо испытание с использованием стандарта FeMBMS (дальнейшее развитие широковещательной многоадресной передачи мультимедиа).

В ходе испытаний будет учтён опыт, полученный компанией Rohde & Schwarz при работе над проектом 5G Today, который осуществляется в Баварии с декабря 2018 года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияlifecell расширил список стран для предоставления услуги 4G в роуминге
Следующая публикацияАмериканский IPTV сервис выплатит $7,6 миллиона за убытки правообладателям
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА