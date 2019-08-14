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Фото: Intel

Во Франции будет запущен новый стриминговый сервис Salto. Создание платформы уже одобрили местные регуляторы, пишет Кабельщик.

Согласно данным, инициатором проекта стала компания Pubcaster France, которая заключила сделку со своими конкурентами M6 и TF1 для запуска платформы видео по подписке. Согласно ожиданиям, Salto должен стать полноценным конкурентам таким глобальным сервисам как Amazon и Netflix.

Создатели платформы уверены, что с одобрением регуляторных органов получают все карты в руки для запуска сервиса, который станет востребованным как на французском, так и на европейском рынках.

«Наши каналы популярны среди французов, наш контент привлекателен, а наши технологии очень развиты — есть все причины приветствовать предстоящий запуск амбициозного совместного предложения, каким является Salto», — отметил Глава M6 Николя де Таверност.

Напомним, своего конкурента Netflix готовят также британские вещатели. Компании BBC и ITV планируют запустить сервис BritBox уже к концу текущего года.

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