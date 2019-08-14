Во Франции будет запущен новый стриминговый сервис Salto. Создание платформы уже одобрили местные регуляторы, пишет Кабельщик.

Согласно данным, инициатором проекта стала компания Pubcaster France, которая заключила сделку со своими конкурентами M6 и TF1 для запуска платформы видео по подписке. Согласно ожиданиям, Salto должен стать полноценным конкурентам таким глобальным сервисам как Amazon и Netflix.

Создатели платформы уверены, что с одобрением регуляторных органов получают все карты в руки для запуска сервиса, который станет востребованным как на французском, так и на европейском рынках.

«Наши каналы популярны среди французов, наш контент привлекателен, а наши технологии очень развиты — есть все причины приветствовать предстоящий запуск амбициозного совместного предложения, каким является Salto», — отметил Глава M6 Николя де Таверност.

Напомним, своего конкурента Netflix готовят также британские вещатели. Компании BBC и ITV планируют запустить сервис BritBox уже к концу текущего года.

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