Китайская компания LinkSpace провела тестирование ракеты RLV-T5. Ожидается, что в будущем компания сможет на равных конкурировать со SpaceX Илона Маска, передает Online.ua.

Согласно данным, испытуемая ракета на данный момент является самой совершенной китайской разработкой в соответствующей нише. Среди преимуществ — низкая стоимость запусков и высокая скорость повторений циклов.

В рамках тестового пуска RLV-T5 была поднята на 300 метров и плавно опущена вниз менее чем через минуту. Показатель точности посадки составил 7 сантиметров.

Напомним, как стало известно в прошлом месяце, Китай разрабатывает возвращаемый спутник нового поколения для коммерческого использования. По предварительным данным, первый запуск состоится в 2020 году.

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