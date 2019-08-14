Литва собирается осуществить переход на электронные сим-карты. Встроенный модуль идентификации абонента eSIM, используемый рядом стран Европы, является более экономически выгодной альтернативой традиционных сим-карт, передает УНИАН.

По словам вице-министра транспорта и коммуникаций Паулюса Мартинкуса, Литва должна последовать директиве Евросоюза, в которой страны призывают к переходу на eSIM. К тому же, для самих мобильных абонентов отказ от традиционных сим-карт упростит пользование услугами операторов связи.

«Новая технология позволит отказаться от традиционных SIM-карт, а пользователям будет проще сменить оператора, поставщика услуг мобильной связи. Положительную перспективу этой технологии указывают и директивы Евросоюза, побуждающие внедрять ее в странах ЕС», — отметил Мартинкус.

Более того, переход на встроенные модули поспособствует сокращению расхода ресурсов, используемых для изготовления и утилизации традиционных сим-карт, а также подтолкнет поставщиков услуг связи к более активной конкуренции.

Отмечается, что eSIM уже используют абоненты таких стран как Австрия, Эстония, Италия, Испания, Великобритания, Франция, Финляндия, Швеция, Германия и т.д.

Напомним, российская ФСБ и местные операторы связи негативно отнеслись к перспективе использования технологии eSIM на территории РФ. По их мнению, встроенные сим-карты могут стать существенным препятствием на пути к внедению отечественной криптографии в стране.

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