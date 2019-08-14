lifecell предоставил своим абонентам больше возможностей для пользования 4G-интернетом в роуминге. В партнерстве с иностранными коллегами оператор предоставляет услугу в 40 странах мира, сообщает пресс-служба.

Сообщается, что в список стран, в которых абоненты lifecell смогут воспользоваться высокоскоростным интернетом, добавились Италия, Португалия, Латвия, США, Финляндия и Казахстан.

Всего оператор предоставляет услугу 4G в роуминге в 40 странах мира, среди которых Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Египет, Германия и т.д.

Тарификация при пользовании интернетом осуществляется по тарифам активных у абонента роуминговых услуг (или условиям тарифного плана) в соответствующей стране.

Напомним, недавно lifecell сообщил об отмене тарификации трафика на Instagram и Twitter. Услуга будет добавлена во все тарифы с безлимитным пользованием соцсетями.

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