«Эволюция стриминговых сервисов: что дальше?» – эксклюзивная презентация от K7 Media на KMW 2019

Новейшие тренды мирового рынка VoD и экспансия стримингового контента – 17 сентября на KYIV MEDIA WEEK в специальной презентации от компании K7 Media – Интеллектуального партнера форума.

Пятый год подряд международная медиаконсалтинговая компания K7 Media является одним из ключевых партнеров форума и делится с аудиторией эксклюзивными инсайтами о глобальных тенденциях мировой индустрии производства и дистрибуции контента. Дэвид Чиарамелла (David Ciaramella), менеджер по коммуникациям K7 Media, приедет в Киев, чтобы рассказать об особенностях развития рынка стриминговых сервисов и сделать прогноз относительно возможных стратегических шагов основных игроков отрасли. В фокусе его презентации – стратегии ведущих компаний и потенциальные изменения правил игры, обусловленные появлением новых крупных игроков в 2019 году.

В этом году цифровые гиганты продолжают расширять сферы влияния, уделяя особое внимание производству и адаптации высококачественного оригинального контента для потребностей локальных рынков. В частности, Netflix продолжает работать над созданием как можно большего количества шоу, по тематике и содержанию более близких локальным аудиториям, но в то же время, сохраняющих глобальную привлекательность. К тому же, компания расширяет свою географию, открывая офисы и продакшн-студии по всему миру. По схожему алгоритму действует и его конкурент – компания Amazon, которая активно открывает свои представительства в Европе и делает ставку на оригинальные высококлассные шоу собственного производства.

В контексте будущей презентации Дэвид Чиарамелла отметил: «Пока большинство представителей контент-индустрии в прошлом году с тревогой ожидали каких-то решительных шагов от Facebook, YouTube и Snapchat, которые могли всколыхнуть весь телевизионный рынок, на арену стриминговых медиа ворвались новые игроки с очевидными конкурентными преимуществами. Например, Disney+ стартует с эксклюзивной библиотекой шоу и фильмов – как классических, так и оригинальных – на основе медиафраншиз Disney, Pixar, Lucasfilm, Marvel. И это только начало».

Катерина Удут, заместитель директора компании Мedia Resources Мanagement и организатор KMW, добавляет: «Очень важно держать руку на пульсе, следить как за малейшими изменениями и тенденциями развития рынка, так и за процессами, которые меняют мировой ландшафт индустрии контента. А благодаря экспертизе K7 Media, участники KMW всегда могут получить актуальный и качественный продукт, так сказать, из первых рук. Мы ценим наше долгосрочное партнерство и с нетерпением ждем новых презентаций Дэвида в сентябре».

K7 Media – Интеллектуальный партнер KYIV MEDIA WEEK – международная медиаконсалтинговая компания, которая проводит аналитические исследования, посвященные глобальным тенденциям в индустрии контента для крупных мировых медиа-брендов. На основе своих обширных знаний и опыта в сфере телевидения и digital, K7 Media выпускает ежегодный отчет Top 100 Traveling TV Formats, а также составляет индивидуальные отчеты о шоу, сериалах и детском контенте для вещателей, дистрибуторов, продакшнов и digital-сектора.

Презентация Дэвида Чиарамеллы «Эволюция стриминговых сервисов: что дальше?» состоится 17 сентября в 11:00.

Вторая эксклюзивная секция от K7 Media, посвященная популярному контенту для детей, запланирована на 18 сентября.

Девятый международный медиафорум KYIV MEDIA WEEK состоится 16-19 сентября в Hyatt Regency, Киев, Украина.

Организатор – медиаконсалтинговая компания Media Resources Management.

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