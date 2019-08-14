В Калифорнии суд обязал провайдера IPTV выплатить штраф в $7,65 млн. – по $150 тыс. за каждый из 51-го украденного объекта интеллектуальной собственности. Это решение удовлетворило общий иск нескольких больших голливудских студий, а также компаний Amazon и Netflix.

Виновному также запрещено впредь оказывать подобные услуги с помощью веб-сайтов, систем или программного обеспечения. В общем, выгнали ребят из профессии.

В Украине подобный случай был, но не так жёстко. Черновицкого провайдера «Фокснет» оставили в бизнесе, но обязали компенсировать убытки правообладателям и заплатить штраф государству. Об этом писала «Телекритика» 22 июля 2019 года. Истцом выступала телегруппа StarLightMedia.

Директор и собственник «Фокснет» Владимир Шкаринский тогда подписал соглашение о примирении, по которому обязался выплатить правообладателю компенсацию в размере 43,8 тыс. грн, а также штраф и издержки экспертов – около 13,5 тыс грн – государству. Этот вердикт можно найти в Едином государственном реестре судебных решений.

Дмитрий Левин, руководитель центра мониторинга контента дивизиона Digital&PayTV холдинга StarLightMedia, тогда отметил, что этот приговор по пиратству каналов холдинга для провайдера IPTV — первый. Дмитрий так прокомментировал «Телекритике» решение суда: «На данный момент по нашим обращениям открыто 36 уголовных производств. […] Для нас очень важно, что суд вынес такой вердикт, и мы довольны результатом. Провайдер компенсировал ущерб компании, который нанес своими неправомерными действиями, и был подтвержден экономической экспертизой. Мы продолжаем нарабатывать практику привлечения пиратов к уголовной ответственности по 176 статье Уголовного кодекса».

Надо заметить, что Инициатива «Чистое небо» регулярно обновляет список провайдеров платного телевидения, к которым есть претензии у обладателей авторских прав на транслируемый ими контент. В его последней — июльской — версии 46 компаний и ФЛП из разных регионов Украины.

Возможно, некоторые из этих компаний даже не осознают проблему. Тот же черновицкий «Фокснет» покупал сигнал телеканалов у третьего лица: «Они заверили меня, что все вопросы с правообладателем урегулированы. В 2018 году мне приходили письма от StarLight Digital и предупреждения о незаконной трансляцию группы StarLightMedia. Письма игнорировал, так как считал, что работаю в правовом поле. В том, что это не так, я разобрался после визита киберполиции и обыска».

Именно поэтому правообладатели сделали список доступным публично, по ссылке. Также можно подписаться на его рассылку.

Возможно, провайдерам IPTV кажется, что они маленькие и далеко. Но тот же StarLightMedia ведёт мониторинг правонарушителей уже 5 лет. Они знают способы найти украденный у них контент.

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