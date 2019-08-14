ABI: Платное телевидение в мире далеко от смерти

Несмотря на множество исследований, свидетельствующих об ускорении процесса кабельного отказничества в глобальных масштабах и, в особенности – в США, эксперты аналитического центра ABI прогнозируют стабильный рост рынка платного ТВ в ближайшие пять лет.

Авторы исследования ABI Research, анализирующего данные о количестве подписчиков услуг на рынке платного телевидения, подсчитали, что, несмотря на рост числа потребителей, переключающихся со служб платного телевидения на недорогие услуги потокового видео в Интернете, общее число подписчиков традиционных служб к 2024 году перевалит за отметку в 1.1 миллиарда. И это несмотря на то, что в течение первого квартала 2019 года кабельные, спутниковые и IPTV платформы в странах Северной Америки потеряли более 1.2 миллиона подписчиков.

В ABI отметили, что влияние ОТТ-служб на рынок платного телевидения варьируется от региона к региону и зависит от ценовой политики, возможностей выбора контента, а также стабильности доставки видео на различных платформах.

Ключевым компонентом динамики развития рынка, по словам экспертов аналитического центра, является развитее рынка фиксированного широкополосного Интернета, объёмы которого, согласно прогнозам, к концу 2019 года превысят 1 миллиард подписчиков. При этом более половины от общей базы подписчиков составят пользователи оптико-волоконных сетей. Однако, несмотря на рост количества домашних пользователей широкополосного интернета по причине роста возможностей доступа к таким широкополосным платформам, в ABI склонны считать, что услуги традиционного платного ТВ продолжат доминировать на развивающихся рынках.

Рассматривая ключевые элементы стратегии операторов по борьбе с интернет-конкурентами, в ABI особо выделяют появление живых потоковых услуг, интегрированных с платформами платного ТВ, которые продаются дешевле традиционных пакетов услуг платного ТВ, а также внедрение сет-топ-боксов на базе Android. Было выявлено, что провайдеры, работающие на развивающихся рынках, внедряют сет-топ-боксы на базе Android с целью облегчения для своих подписчиков услуг платного ТВ доступа к потоковым функциям. Среди лидеров по внедрению сет-топ-боксов на базе Android TV были упомянуты компании Airtel и Hathway из Индии и индонезийская Telkom Indonesia.

«Проникновение сетей высокоскоростного интернета наряду с доступностью множества потоковых платформ являются движущей силой тенденции к сокращению количества подписчиков услуг платного ТВ. Увеличение проникновения широкополосного Интернета фактически ускоряет развитее культуры использования услуг онлайн-видео в разных регионах», — объясняет аналитик ABI Research Хин Санди Линн, комментируя данные из отчёта «Подписчики платного телевидения».

«Для удержания клиентов инвестиции в эффективные аналитические решения не менее важны, чем инвестиции в контент и современные сет-топ-боксы. Аналитические решения, основанные на алгоритмах искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения, могут предоставлять исчерпывающую информацию о тенденциях в потреблении контента, помогать предсказывать отток клиентов и делать прочие выводы, критически важные для развития систем рекомендаций контента, улучшения пользовательского интерфейса, а также предложения клиентам наиболее подходящих им пакетов, что поможет предотвратить или снизить потери подписчиков».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.