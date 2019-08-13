8 августа на заседании Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания было принято решение о выдаче первой в истории Украины OTT-лицензии. Её в дополнение к существующей IPTV-лицензии получил сервис интернет-телевидения OLL.TV (компания Digital Screens). Обе технологии были объединены в единую национальную лицензию. Об этом говорится в официальном блоге видеосервиса.

«Сейчас OTT – это одна из наиболее перспективных технологий доступа к телевизионному контенту. Как и любой быстрорастущий рынок, рынок контента нуждается в развитии четких и прозрачных правил игры и равных условий для его игроков. Лицензирование – один из первых шагов в этом направлении. Шаг, который поможет навести порядок на рынке провайдеров программных услуг и более эффективно противостоять недобросовестным игрокам. Рады быть первыми на этом поприще, и призываем всех ответственных игроков рынка присоединиться к лицензированию», – говорит Борис Данилов, директор Digital Screens.

По информации издания Медианяня, объединение и переоформление лицензий обойдётся компании в 2000 гривен. Согласно методике расчёта размера лицензионного сбора, стоимость лицензии на IPTV-вещание составляет шесть миллионов гривен, а лицензия OTT-провайдера с правом работы на всё территории Украины равна двум миллионам гривен.

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