«Медиа Группа Украина» заключила сделку о продаже прав на контент собственного производства с польской группой Polcast Television, в состав которой входят такие каналы как Polonia 1, Tele 5, Novela TV.

В сообщении пресс-службы уточняется, что предметом соглашения стали детективная психологическая драма «Кто ты?» и успешная линейка скриптед-реалити «Реальная мистика».

Ирина Черняк, директор департамента продаж телевизионного контента «Медиа Группы Украина», директор по закупке программного продукта телеканала «Украина»: «Мы давно и успешно работаем с рынком стран ЦВЕ. Истории наших сериалов понятны и близки зрителям этих территорий, ведь у нас много общего. Я рада сотрудничеству с таким крупным вещателем как Polcast Television и уверена, что это только начало большого пути, т.к. в портфолио «Медиа Группы Украина» еще много качественного, рейтингового, рассчитанного на широкую аудиторию контента».

Детективная драма «Кто ты?» — история о психотерапевте Инге Штефан, перешедшей в криминальный профайлинг после странной гибели нескольких ее пациентов, а ранее — исчезновения жениха. Параллельно со своим расследованием Инга работает с убойным отделом Главка полиции. В ходе развития сюжета героиня узнает, что за ней много лет следит маньяк, виновный не только в смертях ее пациентов и жениха. Расследуя очередное дело, героиня пытается поставить себя на место убийцы: «Кто ты? Что тобой движет?»

Скриптед-реалити «Реальная мистика» вышло в эфире телеканала «Украина» в 2015 году. Особенно высокие показатели были в третьем сезоне проекта. «Реальная мистика» — детективное расследование мистических случаев. В сериале стоит задача найти рациональное объяснение совершенно загадочных, на первый взгляд, и мистических событий. Герои — простые зрители, столкнувшиеся с необъяснимыми явлениями и бедами в своей жизни. Опытная команда расследует каждый «мистический» случай и находит решение проблемы.

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