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DW English TV channel

Служба иновещания Германии – компания Deutsche Welle (DW) – с 30 сентября 2019 года планирует прекратить вещание SD-версии своего англоязычного телеканала DW English на спутнике Eutelsat Hotbird (13° восточной долготы).

При этом HD-версия данного канала продолжит своё вещание на упомянутом выше спутнике – заявил представитель пресс-службы DW в интервью немецкому журналу InfoDigital. Телеканал DW English HD можно принимать в некодированном режиме на частоте 11.727 ГГц в вертикальной поляризации (SR 29,900, FEC 3/4); SD-версию канала можно найти на частоте 11.054 ГГц в горизонтальной поляризации (SR 27,500, FEC 5/6).

Параллельно со сменой транспондера и переходом на вещание в режиме HD компания также сменит провайдера, отвечающего за техническую сторону вещания на спутнике: компанию Media Broadcast Satellite заменит Globecast. Контракт с новым провайдером заключён по итогам прошедшего тендера, отметил представитель пресс-службы компании.

В Deutsche Welle планируют перевести со стандарта SD в стандарт HD и прочие языковые версии телеканала, включая версию на немецком языке. «Это является частью нашей средне- и долгосрочной стратегии в сфере дистрибуции программ DW», – отметил представитель пресс-службы, добавив, что в компании пока нет окончательного решения относительно сроков данных переходов.

Напомним, англоязычная версия телеканала Deutsche Welle была запущена в июне 2015 года.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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