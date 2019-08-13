Служба иновещания Германии – компания Deutsche Welle (DW) – с 30 сентября 2019 года планирует прекратить вещание SD-версии своего англоязычного телеканала DW English на спутнике Eutelsat Hotbird (13° восточной долготы).

При этом HD-версия данного канала продолжит своё вещание на упомянутом выше спутнике – заявил представитель пресс-службы DW в интервью немецкому журналу InfoDigital. Телеканал DW English HD можно принимать в некодированном режиме на частоте 11.727 ГГц в вертикальной поляризации (SR 29,900, FEC 3/4); SD-версию канала можно найти на частоте 11.054 ГГц в горизонтальной поляризации (SR 27,500, FEC 5/6).

Параллельно со сменой транспондера и переходом на вещание в режиме HD компания также сменит провайдера, отвечающего за техническую сторону вещания на спутнике: компанию Media Broadcast Satellite заменит Globecast. Контракт с новым провайдером заключён по итогам прошедшего тендера, отметил представитель пресс-службы компании.

В Deutsche Welle планируют перевести со стандарта SD в стандарт HD и прочие языковые версии телеканала, включая версию на немецком языке. «Это является частью нашей средне- и долгосрочной стратегии в сфере дистрибуции программ DW», – отметил представитель пресс-службы, добавив, что в компании пока нет окончательного решения относительно сроков данных переходов.

Напомним, англоязычная версия телеканала Deutsche Welle была запущена в июне 2015 года.

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