Вы когда-нибудь слышали о конфликте Саудовской Аравии и Катара?

Арабский мир не так прост. И каждое государство – у которого под песками нашлись нефть или газ – после удовлетворения потребительских амбиций включает геополитику и имперские замашки. Саудовская Аравия по старой доброй традиции всегда вела себя как хозяин Персидского региона, несмотря на рост уровня достатка соседей, требовала подчинения, признание и послушание. От всех, без исключений, в том числе и молодого и амбициозного Катара. Но, поскольку, деньги есть у каждой из сторон конфликта – на арену выходит геополитика.

В марте 2014 Саудовская Аравия, Эмираты, Бахрейн отозвали послов из Катара. В июне 2017 Аравия полностью разорвала дипломатические отношения с Катаром.

Рядом с геополитикой всегда параллельно движется экономика. А когда стороны не жалеют средств на войнушку и черный пиар, дело доходит до борьбы с помощью контента и медиа!

В ноябре 1996 года Катар запустил телеканал Al-Jazira, который был новаторским для арабского мира и шел вразрез с консервативным взглядом саудитов. В открытом виде зрители получили доступ к табуированным темам – секс, равноправие женщин, в студию приезжали противники монархии Эр-Рияда, без особых проблем выражали свою точку зрения, критиковали власти Саудовской Аравии, причем свободно. В ответ на такой волюнтаризм в Аравии телеканал был запрещен.

В 2003 году на канале начали появляться спортивные блоки. В 2011 году запущен отдельный телеканал Al-Jazira Sport. В 2012 году появился второй спортивный канал. Спортивное направление переименовано в BeINSports и запущен сервис beIN SPORTS France для Франции и направление beIN SPORTS Americas.

1 января 2014 отдельно от Al-Jazira основано холдинг beIN Media Group, куда вошли все спортивные телеканалы, которые прошли ребрендинг и изменили название на beIN SPORTS. В сентябре открыто представительство в Лондоне для работы с правообладателями и управлению спортивными правами. В октябре был приобретен телеканал Setanta Sports Australia, и его переименовали в beIN Sports Australia.

В 2015 году запущена платформа платного ТВ под названием BeINSports, которая начала работать в Бразилии и Испании. В ноябре beIN MENA расширяет портфолио и начинает работать с развлекательным, детским и кино-контентом.

В марте 2016 BeIN Media Group покупает производителя фильмов и шоу студию Miramax, в портфолио которой такие ленты как «Авиатор», «Убить Билла», «Банды Нью-Йорке», «Амели», «Умница Уилл Хантинг», «Влюбленный Шекспир»,«Догма»,«Английский пациент»,«От заката до рассвета»,«Криминальное чтиво», «Четыре комнаты»…

В том же 2016 году катарцы приобрели спутниковую платформу Digiturk и начали экспансию спортивных каналов BeIN на этот рынок.

За 5 лет компания BeIN открыла офисы в Испании, Великобритании, Франции, США, Турции, Австралии, Малайзии. Организовала продажи услуг в 43 странах мира, включая все страны Ближнего Востока, производит 60 телеканалов, и 7500 часов контента ежемесячно.

На такую неслыханную активность и амбиции саудиты ответили оригинальным способом: не можешь преодолеть конкурента – наноси ему экономический ущерб…

Сначала запретили продавать оператору BeIN подписки в Саудовской Аравии. Параллельно распространения каналов было запрещено в Эмиратах. Под лозунгами – нет монополии и позор катарцам, в 2014 году был запущен провайдер бесплатного ТВ – BeoutQ TV. А с августа 2017 набрал неслыханных оборотов не только на территорию Персидского залива, но и Северной Африки, Южной Европы.

Через спутникового оператора Arabsat/Badr, главным акционером которого является Саудовская Аравия, была запущена DTH-платформа, предоставляющая доступ к 10 спортивным каналам BeIN Sport, но под логотипом BeoutQ TV. Сигнал было закодировано системой условного доступа BISS, а спутниковые тюнеры с годовой подпиской не только продавались по 100$ в регионе, но и просто дарились всем желающим гражданам правительством внутри Саудовской Аравии.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что на борту той же спутниковой группировки ArabSat/Badr ретранслировалась официальная DTH-платформа BeIN. Всевозможные упреки по отношению Саудовской Аравии к оператору BeOutQ игнорировались, по нахождению пиратского сервиса на спутнике также. Даже разыгрывалась версия, что это бизнес или кубинских коммунистов, или колумбийских наркобаронов.

С развитием широкополосного доступа к сети интернет, популярность приобрели приставки BeoutQ STB с портом Ethernet, интерфейсом WI-FI, на базе ОС Android и с магазином приложений «beoutQ App Store», позволяющий устанавливать приложения пиратских сервисов, которые предоставляли доступ к тысячам телеканалов со всего мира, десятков тысяч единиц кино и сериалов.

В отчете компании Nagra полностью раскрыта схема работы «пиратского Netflix», как называли магазин приложений «beoutQ App Store». Приведенная схема точно раскладывает по пунктам хронологию последнее двух лет развития BeOutQ

С 2017 по 2019 год Саудовская Аравия и руководство Arabsat всячески игнорировали любые заявления относительно их принадлежности к сервису BeoutQ TV. BeoutQ также игнорировал заявления, выпуская ролики, которые дискредитировали легальный телевизионный сервис.

Экономическая война, в которую втянуты миллиардные бюджеты, крупные правообладатели, международные торговые ассоциации и правительства стран пока не закончилась ничем. 🙂

На сегодняшний день имеем убытки BeIN более 1 млрд. $. В Твиттере на прошлой неделе был удален аккаунт BeOUT Q TV, прекратил свою работу сайт beoutq.sx. Сотни записей в Твиттере, где ценители халявы жалуются, что у них больше не работают телеканалы, – подтверждают атаку на пиратов со стороны Катара. И это все на фоне обещания BeOUT Q TV вернуться в ближайшее время. 🙂

Чем закончится противостоянии нам неизвестно, но история поучительна. Особенно в плане того, как медиа играют не последнюю роль в противостояниях на мировой арене.

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