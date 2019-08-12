На прошлой неделе мы сообщали об отправке CAM-модулей группой 1+1 media. Теперь об отправке декодирующих устройств заявили и в StarLightMedia.

Как известно, кодирования спутникового сигнала состоится в январе 2020 года. Сейчас очень важный этап подготовки. StarLightMedia отправляет CAM-модулей для декодирования спутникового сигнала своим партнерам – провайдерам, которые предоставляют ТВ-услуги.

Кодирование осуществляется с использованием системы условного доступа Verimatrix. Для принятия сигнала провайдерам необходимо соответствующее оборудование. О технических требованиях StarLightMedia сообщила своим партнерам заранее.

Кодирования спутникового сигнала – одно из требований Евросоюза в области связи. StarLightMedia не отступает от своих намерений и продолжает поддерживать кампанию. Отправка CAM-модулей – это очередной шаг к безальтернативной истории кодирования.

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Далее будут реализованы следующие этапы

Август 2019: старт общенациональной информационной кампании о кодировании.

Ноябрь 2019: маятниковые отключения сигналов основных каналов медиагруппы для абонентов спутникового телевидения.

Январь 2020: кодирование спутникового сигнала.

«Для нас очень важно, чтобы наши партнеры на рынке смогли вовремя подготовиться к кодированию спутникового сигнала, а зрители официальных провайдеров и в дальнейшем получали качественную ТВ-услугу. Уже сейчас мы ведем активную коммуникацию с операторами и тестируем оборудование, чтобы все партнеры были готовы к моменту кодирования и в дальнейшем оказывали услуги своим клиентам, а также подключали новых», — комментирует Юлия Трибушная, директор дивизион Digital & Pay TV StarLightMedia.

«Мы подошли к кодированию сигнала спутника – креативно. Чтобы партнерам и нам было приятно реализовывать технические, не совсем легкие, настройки параметров. Для этого мы сделали StarLight box с памяткой от отдела по работе с партнерами», — говорит Николай Фаенгольд, коммерческий директор дивизион Digital & Pay TV.

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