LG Electronics начала продажу в Украине телевизоров польской сборки вместо российской

Компания LG Electronics (LG) изменила страну-производителя новых телевизоров для Украины. Отныне новые модели телевизоров LG, которые с этого месяца поставляются на отечественный рынок, собирают в Польше. Предприятие находится в городе Млава, где налажено производство техники LG для всей Европы.

Прежде всего речь идет о линейке телевизоров с передовыми технологиями OLED, NanoCell и UHD. Таким образом, LG стал первым южнокорейским брендом, который изменил «прописку» модельного ряда 2019 года с российской на европейскую, оставив за российским производителем выпуск прошлогодней линейки.

Почти все модели телевизоров LG 2019 поддерживают технологию искусственного интеллекта (AI). Они понимают и обрабатывают сотни голосовых команд, а также дают рекомендации анализируя ваши просмотры. Телевизоры с искусственным интеллектом являются частью системы Smart Home. Например, с помощью «домашней панели» Home Dashboard можно управлять другой бытовой техникой с поддержкой LG ThinQ и не только.

Новая линейка телевизоров LG 2019 года оснащена обновленными интеллектуальными процессорами второго поколения α7 и α9 с алгоритмом углубленного обучения. Благодаря этим новым чипам телевизоры LG получили улучшенное изображение и звук, большую динамику и детализацию, акустику звуковых эффектов и тому подобное. Процессоры самостоятельно подстраивают яркость экрана в зависимости от освещения комнаты.

Кроме того благодаря усовершенствованному процессору α9 телевизоры OLED стали идеальными для видеоигр. Ведь задержка отклика составляет всего 1 мс, что обеспечивает максимально плавную игру.

Флагманские телевизоры LG оснащены технологиями Dolby Vision, которая обеспечивает кинематографическое качество и Dolby Atmos для реалистичного звука с эффектом «погружения», который распространяется во всех направлениях, даже над головой.

Модели телевизоров OLED и NanoCell серии 2019 года поддерживают HDMI 2.1 для просмотра 4K контента со скоростью 120 кадров в секунду. Стандарт 4К предусматривает высочайшее качество и четырехкратное увеличение количества элементов изображения. Поэтому даже изображения меньшего размера телевизоры UHD 4К показывают лучше, поскольку на их экране оно состоит из большего числа пикселей, что позволяет рассмотреть мельчайшие детали. Все телевизоры LG данной серии поддерживают многофункциональный Smart TV.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.