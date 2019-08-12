KMW CoProduction Meetings 2019: новый формат и еще больше возможностей для копродукции

18 и 19 сентября 2019 года украинские продюсеры получат уникальную возможность рассмотреть предложения о сотрудничестве от иностранных коллег, а также предложить свои проекты во время серии встреч с зарубежными продюсерами, которые могут стать эффективными партнерами для кино- и телепроектов.

Эти встречи состоятся в рамках KMW CoProduction Meetings – копродукционного ивента, который состоится в рамках KYIV MEDIA WEEK (KMW) – крупнейшего ежегодного медиафорума Центральной и Восточной Европы.

KMW CoProduction Meetings – секция является частью программы форума с 2013 года и создана для углубления международной копродукции в кино- и сериальном производстве. Однако, в этом году мероприятие проводится в принципиально новом формате. В частности, для украинских участников оно будет полностью бесплатным: для того, чтобы принять участие, нужно только пройти регистрацию онлайн. Это стало возможным благодаря Украинскому культурному фонду (УКФ) ведь проект KMW CoProduction Meetings 2019 осуществляется при поддержке УКФ в рамках программы Усиления мощности украинской аудиовизуального сектора.

Сложно переоценить важность копродукции для развития украинской аудиовизуальной индустрии. Ведь совместное производство – это не только привлечение иностранных средств, но и стимулирование развития украинских сервисов, популяризация отечественных съемочных локаций, расширение возможностей для международной дистрибуции, и, в целом, комплексная интеграция нашего государства в современный мировой контекст. Вот несколько проектов, которые в последнее время заставили мир говорить об Украине. Во-первых, сериал этого года, производства HBO «Чернобыль», который стал самым рейтинговым в истории, по версии портала IMDb: Украинская компания POSTMODERN (FILM.UA Group) принимала участие в создании CGI для него, а Radioaktive Film – приняла участие в съемках проекта на территории Украины. Заслуживает внимания фильм «Цена правды» (Mr. Jones) Агнешки Холланд с Джеймсом Нортоном, Ванессой Кирби и Питером Сарсгаардом (копродукция Польши, Великобритании и Украины), принимавший участие в главном конкурсе Берлинале-2019.

Вполне возможно, что по результатам KMW CoProduction Meetings 2019 этот список может быть дополнен не менее громкими проектами, ведь организаторы стремятся создать все условия для максимально эффективного сотрудничества продюсеров из разных стран и украинских участников.

«Можно сказать, что KMW CoProduction Meetings в определенной степени экономит украинским продюсерам время и деньги, ведь это – уникальная возможность бесплатно побывать на большом копродукционном ивенте международного уровня даже не выезжая из страны, — говорит Алла Преловская, куратор проекта и менеджер компании Media Resources Management, организатора KMW. — На индивидуальных встречах с иностранными коллегами наши продюсеры смогут лично представить свои проекты и ознакомиться с предложениями международных партнеров. Этот формат будет способствовать более быстрому воплощению копродукционных идей в реальность».

В первый день KMW CoProduction Meetings 2019 состоится презентация компаний и международных проектов, имеющих потенциал для партнерства или копродукции с нашим государством, панельная дискуссия о копродукции с Украиной, к тому же участникам будет предоставлено время для неформального общения. Второй день будет посвящен индивидуальным встречам с иностранными продюсерами, имеющими большой опыт работы в копродукции, и уже проявившими свой интерес к сотрудничеству с Украиной.

Важно отметить, что регистрация участников на каждый день KMW CoProduction Meetings 2019 проходит отдельно.

Для планирования индивидуальных встреч второго дня, организаторами будет проведен предварительный отбор участников на основе отправленных ими онлайн-заявок, в которых необходимо предоставить информацию о проектах, которые предлагаются на рассмотрение иностранным продюсерам (максимум — 2), данные о продюсерском опыте и о ранее реализованых проектах. Регистрация на первый день мероприятия не имеет никаких дополнительных условий – нужно лишь подать онлайн-заявку на участие и дождаться ответа с подтверждением.

KMW CoProduction Meetings 2019 состоится 18 и 19 сентября в Hyatt Regency Kyiv (ул. Аллы Тарасовой, 5).

Зарегистрироваться можно на сайте по ссылке.

Запросы на регистрацию на каждый из дней принимаются до 26 августа 2019 года.

Вскоре будут объявлены имена зарубежных участников KMW CoProduction Meetings 2019, которые приедут в Киев в поисках украинских партнеров.

KYIV MEDIA WEEK — ежегодный международный медиафорум, который проводится с 2011 года. В этом году KMW состоится 16-18 сентября. Форум объединяет международный рынок контента и ряд B2B мероприятий для ключевых игроков медиабизнеса (телевидение, кино, диджитал и т.д.). На протяжении многих лет KMW является местом встречи и общения профессионалов индустрии из более чем 30 стран мира. Ежегодно KMW собирает более 1000 участников со всего мира, среди которых международные дистрибьюторы, представители крупнейших медиакомпаний, органов власти, торговых ассоциаций и организаций, связанных с телевидением и киноиндустрией.

Украинский культурный фонд (УКФ) – государственное учреждение, созданное в 2017 году, на основании соответствующего Закона Украины, с целью содействия развитию национальной культуры и искусства в стране, поддержки культурного разнообразия и интеграции украинской культуры в мировое культурное пространство. Деятельность фонда, согласно действующему законодательству, направляется и координируется Министерством культуры Украины.

Программа УКФ «Усиление мощности украинской аудиовизуального сектора» направлена ​​на поддержку и развитие украинского аудиовизуального сектора, стимулирование молодых творцов к созданию конкурентоспособного продукта и популяризации украинского аудиовизуального сектора за рубежом.

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