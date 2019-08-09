Компании Samsung и KT Sky Life использовали Ka-диапазон спутника для успешной передачи данных 8K-видео, которые были сжаты и ретранслировались через наземный канал.

Для организации теста фирмы использовали южнокорейский спутник Cheollian – в частности, компания KT Sky Life для передачи 8K-видео использовала Ka-диапазон спутника.

Сигнал был принят на наземную антенну, декодирован и передан через HDMI кабель на 82-дюймовый QLED-телевизор производства компании Samsung.

Сообщается, что при проведении тестовой трансляции 8K-видео компании использовали самый современный стандарт компрессии.

Речь идёт о стандарте H.265, эффективность которого при компрессии видео на 50% превышает эффективность стандарта H.264.

Компрессированные данные передавались в стандарте цифрового спутникового вещания DVB-S2x.

По итогам успешно проведенного теста в компаниях Samsung и KT Sky Life заявили о том, что полученные результаты доказывают возможность и коммерческую привлекательность передачи 8K-видео на скорости 100 Мбит/сек.

Компания Samsung и вещательный отдел компании KT впервые представили технологию вещания в стандарте 8K в прошлом году, используя QLED телевизор Samsung 2018 года выпуска.

Недавно компания Samsung снимала при помощи 8K-совместимых камер футбольный матч, пообещав в ближайшее время расширить выбор контента, снятого в разрешении нового поколения. Ранее в этом году Samsung стала первой компанией, сумевшей коммерциализировать разрешение 8K.

Многие поставщики оборудования надеются представить свои технологии для работы с 8K к началу Олимпийских игр в Токио, которые состоятся в следующем году, дав, вероятно, столь необходимый импульс для коммерциализации стандарта.

Конкуренция в сфере 8K-вещания усиливается. В декабре 2018 года японская общественная телекомпания NHK начала трансляцию «живого» телеканала в разрешении 8K по 12 часов ежедневно.

Для трансляции в разрешении 8K подходят практически все IMAX-фильмы. Компания K2 Studios активно производит контент в разрешении 8K для индустрии больших экранов, и уже имеет подборку из 70 фильмов, которые демонстрировались в IMAX кинотеатрах, музеях, научных центрах – таких, в частности, как Смитсоновский институт в Вашингтоне.

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