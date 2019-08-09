Вместе с другими медиагруппами, 1+1 media перешла в активную фазу подготовки к кодированию спутника.

С целью постепенного и комфортного процесса подготовки к кодированию спутника, которое состоится 20 января 2020 года, для всех его участников, ведущие медиагруппы и нишевые развлекательные каналами начала подготовку провайдеров программной услуги к кодированию транспортного сигнала. Уже началась работа по информированию и подготовке провайдеров, использующих спутниковый сигнал для трансляции в своих кабельных сетях.

Провайдерам, которые имеют действующие соглашения на ретрансляцию телеканалов группы 1+1 media, предоставляются специальные устройства для декодирования спутникового сигнала – САМ-модули Verimatrix. В зависимости от состава оборудования головных станций кабельных сетей, группа обеспечивает провайдеров несколькими моделями САМ-модулей на 1, 2, 12 или 20 телеканалов. Заказ и отправка САМ-модулей провайдерам осуществляется на основе их предыдущего опроса и анкетирования.

Следующим шагом в проекте кодирования станет совместная общенациональная информационная кампания украинских медиагрупп, которая начнется в конце августа 2019. Она будет способствовать подготовке абонентов спутникового (FTA) приема к изменениям в вещании, а также поможет им в выборе способа подключения и приема телевизионного сигнала. Для информирования FTA-провайдеров и их абонентов группой 1+1 media созданы дополнительные (альтернативные) спутниковые версии телеканалов «1+1», «ТЕТ» и «2+2», в которых в сетях платного телевидения и бесплатного эфирного ТВ будут распространяться информационные сообщения. Альтернативные версии этих телеканалов также закодированы с использованием системы условного доступа Verimatrix.

«Понимая, что кодирование спутника является переломным этапом в развитии отечественного телевидения и дополнительным стимулом к его выходу на более высокий и качественный уровень, 1+1 media не может стоять в стороне от процесса и активно участвует в реализации проекта кодирования. Сейчас мы усиленно работаем над тем, чтобы B2B-провайдеры имели все необходимое оборудование для обеспечения своих абонентов возможностью доступа к закодированным спутниковым каналам, а зрители были должным образом проинформированы об изменениях, которые их ждут», — прокомментировал Ярослав Пахольчук, исполнительный директор и директор направления платного телевидения 1+1 media.

Напомним, что согласно ранее объявленному проекту кодирования спутника, следующими шагами в его реализации станут:

Октябрь 2019: кодирование транспортного спутникового сигнала «Зеонбуда».

Ноябрь 2019: маятниковые отключения сигналов основных каналов медиагруппы для абонентов спутникового телевидения.

Январь 2020: кодирование спутникового сигнала.

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