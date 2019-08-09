Медиагруппы выражают все большее недовольство провайдерами. На сегодня StarLightMedia, «1+1 медиа» и дистрибутор Media Broadcasting Group имеют претензии к 42 провайдерам, передает Детектор Медиа.

Согласно данным, в прошлом месяце правообладатели обращались с вопросами касательно нарушения авторского права к 38 провайдерам.

Сейчас же активнее всего за свою интеллектуальную собственность борется «1+1 медиа», предъявляя претензии 33 провайдерам. В то же время у StarLightMedia их 30, а у Media Broadcasting Group всего 5.

Напомним, в прошлом месяце в связи с жалобой StarLightMedia провайдер «Фокснет» был привлечен к ответственности за незаконную ретрансляцию каналов SLM и «1+1 медиа».

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