Авторы свежего исследования, проведенного экспертами компании Euroconsult, утверждают, что в следующие 10 лет рынок так называемых «малых спутников» вырастет в цене (на постройку и запуск) – к 2029 году его стоимость достигнет 49 миллиардов долларов, а также в четыре раза вырастет в размерах, объединив в себе примерно 8 600 аппаратов.

Наиболее высокий рост, согласно прогнозам, продемонстрирует сектор спутников для широкополосной связи – в период с 2019 по 2028 их количество вырастит почти на 4 200.

Эксперты Euroconsult пишут: «Несмотря на то, что львиную долю роста дадут такие масштабные группировки, как OneWeb, Starlink от SpaceX и Project Kuiper от Amazon, мы также прогнозируем расширение разнообразия на рынке малых спутников в свете роста спроса со стороны операторов, стартапов, университетов и прочих заказчиков». Комментируя результаты проведенного исследования, консультант компании Euroconsult и редактор отчёта Александр Наджар заявил: «Рынок малых спутников продолжает расти, увеличивается его значимость для инвесторов, производителей, участников производственной цепочки и прочих связанных сторон».

Авторы отчёта указывают на то, что 2017 и 2018 годы показали рост количества запущенных малых спутников на 93% в сравнении с 2014-2016.

На протяжении следующего десятилетия в космос будет запущено 8 600 малых спутников, в среднем – по 835 ежегодно до 2023 и по 880 ближе к 2028.

На долю группировок к 2028 году будет приходиться 83% всех запускаемых малых спутников, прогнозируют в Euroconsult. В сравнении с прогнозом из предыдущего отчёта, количество малых спутников, которые должны быть запущены в космос в следующие десять лет, выросло на 22%.

В период с 2009 по 2018 доля спутников массой от 250 до 500 килограммов составила 6% от общего количества запущенных спутников, а в ближайшие десять лет их доля вырастет до 18%.

Доля малых спутников массой менее 10 килограммов – таких, в частности, как 3U CubeSat – достигнет в ближайшее десятилетие 28% от общего количества запускаемых аппаратов, однако, на их долю будет приходиться лишь 2% от их общей стоимости.

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