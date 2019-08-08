Ученые разработали микроантенну для ускорения 5G. Устройство было создано совместными усилиями специалистов Томского политехнического университета (ТПУ), Томского государственного университета (ТГУ) и Университета Гифу (Япония), передает РИА Новости.

Согласно данным, антенна имеет малый размер — от 1 до 5 мм — что делает ее более удобной в использовании. Учитывая, какие возможности предоставляет устройство, его технологическая составляющая относительно проста.

Кроме того, на выходе антенны отсутствуют открытые части, что защищает ее от воздействия природных явлений, а также она не имеет металлических деталей, что позволяет размещать ее рядом с высоковольтными проводами.

Напомним, в мае Национальная ускорительная лаборатория SLAC Министерства энергетики США разработала антенну для обеспечения мобильной связи под землей и под водой.

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