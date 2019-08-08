Rocket Lab планирует протестировать новую технологию возвращения первой ступени ракеты Electron на Землю. Для этих целей компания будет использовать вертолет морского базирования, передает ТАСС.

Компания назвала эту технологию «аэротермальным замедлителем». Ее суть в том, чтоб использовать земную атмосферу для торможения.

«Мы начинаем [возвращение ступени] на скорости в 8,5 раз больше скорости звука и потом нам требуется всего за 70 секунд затормозить до 0,01 скорости звука», — объяснил глава Rocket Lab Питер Бек.

После замедления ступень ракеты должна на парашютах спуститься до необходимой высоты, на которой ее тросом сможет захватить вертолет и доставить на морскую базу.

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