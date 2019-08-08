Украинские мобильные операторы приняли решение совместными усилиями ускорить цифровизацию страны. Киевстар, Vodafone и lifecell перераспределят 4G-частоты для более эффективного их использования, предает Интерфакс-Украина.

По данным Офиса эффективного регулирования (BRDO), это поможет обеспечить полное покрытие сетью четвертого поколения всей территории Украины уже в ближайшие полтора года.

«Мы продолжаем работу над уменьшением цифрового разрыва и ожидаем, что уже в течение 1,5 года операторы смогут развить сети, чтобы они обеспечивали доступ к 4G почти для 100% населения Украины, независимо от места проживания», — заявили в BRDO.

Вскоре после того, как три крупнейших оператора связи перераспределят частоты, ожидается согласование аналогичных действий на региональном уровне и утверждение со стороны властей.

Напомним, в прошлом месяце НКРСИ обратилась к Киевстару и Интертелекому с предложением произвести обмен частотами с другими операторами, дабы распространить связь 4G на всей территории Украины.

Киевстар согласился поделиться частотами, однако взамен потребовал компенсацию. А Интертелеком планирует обменять частоты, задействованные под CDMA-связь, на лицензию на внедрение технологий четвертого поколения.

Вскоре после этого Президент Украины Владимир Зеленский выдал указ, призванный улучшить качество мобильного интернета в стране. В частности, это касается освобождения частот в диапазоне 790 — 862 МГц для внедрения сетей третьего и четвертого поколения, а также изменения Плана использования радиочастотного ресурса Украины.

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