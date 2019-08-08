OneWeb больше не претендует на российский частотный ресурс. Компания отозвала заявку на выделение частот, передает Полтава Today.

Согласно данным, британская компания не получила желаемых частот в связи с несоответствием новым требованиям к иностранным спутниковым системам. OneWeb не устранила те законодательные несоответствия, на которые ей указала Государственная комиссия по радиочастотам, перед подачей повторной заявки.

Компания претендовала на частоты в диапазонах, используемых для спутниковой радиосвязи и спутникового ТВ. Однако еще в конце июля получила окончательный отказ от ГКРЧ.

Хотя, еще в начале прошлого месяца комиссия была готова впустить OneWeb в Россию. На тот момент в ГКРЧ посчитали, что услуги британского оператора для России все же необходимы. Особенно, они будут востребованы на Крайнем Севере и других отдаленных регионах, где доступ к интернету установить сложнее.

Вполне возможно, на окончательный вердикт комиссия могла повлиять резко негативная позиция силовых структур. Еще в прошлом году ФСБ выступила против пользования услугами спутникового интернета от OneWeb, ссылаясь на их недостаточную безопасность. Силовики опасались, что компания может начать сбор информации для американских спецслужб, поставив под угрозу безопасность России.

А в начале текущего года с подачи Службы безопасности в РФ запретили ввоз спутниковых телефонов. Опять-таки из-за подозрений в возможном шпионстве.

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